Eberl zu Verhandlungen mit Neuer: „Soll erst mal 40 werden“

Die neuerliche Verletzung von Torhüter Manuel Neuer hat auf Seiten des FC Bayern vorerst keinen Einfluss auf die anstehenden Vertragsverhandlungen.

„Was es bei ihm macht, kann ich nicht beurteilen. Für uns ändert sich die Situation nicht“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug der Münchner zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo.

Neuer konnte die Reise nach Norditalien wegen eines kleinen Faserrisses in der Wade nicht antreten, er fällt wohl auch für das Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen aus. „Wir haben immer gesagt, jetzt soll er erstmal 40 Jahre werden. Und dann werden wir uns in Ruhe hinsetzen und sprechen. Dann muss er uns sagen, wie er sich fühlt, wie er drauf ist. Wir müssen für uns entscheiden, wie es dann weitergeht“, sagte Eberl. Neuer wird Ende März 40 Jahre alt.

Eberl betonte, dass Neuer „bisher eine herausragende Saison“ gespielt habe, „wir sind extrem froh, dass wir mit ihm verlängert haben im letzten Jahr. Und jetzt ist er im neuen Jahr. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht.“

(SID) Foto: Imago