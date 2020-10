EC-KAC gewinnt 9. Heimderby in Folge

via

via Sky Sport Austria

Der EC-KAC hat im insgesamt 330. Kärntner Derby gegen den EC Grand Immo VSV einen 3:1-Heimsieg gefeiert und damit bereits die neunte aufeinanderfolgende Konfrontation mit dem Erzrivalen in der Klagenfurter Stadthalle für sich entschieden.

Die „Adler“ warten damit seit 2. Februar 2016 weiter auf einen Auswärtssieg im Derby. Dabei lief es für die Mannschaft von Dan Ceman perfekt an: Chris Collins bediente Martin Ulmer nach nur 35 Sekunden im Slot und dieser schoss zur Villacher-Führung ein. Die währte aber nur kurz, da Dennis Sticha schon in der dritten Minute mit seinem ICE-Premierentor der Ausgleich gelang.

Dann war etwas die Luft raus in der Partie, erst zu Beginn des Mitteldrittels klopfte der VSV mit zwei Stangenschüssen an – der Treffer fiel aber für Klagenfurt: Thomas Hundertpfund (29.) sorgte für die erstmalige Führung des Heimteams in diesem Spiel. Hernach wussten die „Rotjacken“ vier Unterzahl-Situationen schadlos zu überstehen, verteidigten gut und legten durch das erste Derby-Tor von Clemens Unterweger (49.) einen weiteren Treffer zum 3:1-Endstand nach.

Fr, 09.10.2020 EC-KAC – EC GRAND Immo VSV 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Referees: SMETANA, STERNAT, Hribar, Zgonc. | Zuschauer: 1.500

Goals KAC: Sticha (3.), Hundertpfund (29.), Unterweger (48.)

Goal VSV: Ulmer (1.)

Beitragsbild: GEPA