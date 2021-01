EC Red Bull Salzburg verpflichtet US-Stürmer

Zur Verstärkung der Offensive holte der EC Red Bull Salzburg den US-Stürmer Austin Ortega. Der 26-Jährige kommt von finnischen Club TPS Turku.

Die beiden deutschen Eishockey-Talente John Peterka (18) und Justin Schütz (20) sind hingegen zu ihrem Stammverein Red Bull München zurückgekehrt. Das Duo war im August auf Leihbasis vom Salzburger Schwesternclub bekommen, weil die DEL ihren Saisonstart verschoben hatte. Am 17. Dezember hat die deutsche Liga ihren Spielbetrieb aufgenommen, weshalb die zwei Spieler ab sofort wieder für die Münchner stürmen.

Peterka kam in zwölf Spielen für Salzburg auf sieben Tore und neun Assists und war zum Jahreswechsel bei der U20-WM in Edmonton mit vier Toren und sechs Assists in fünf Spielen auch Leistungsträger der Deutschen bei deren historischen Einzug ins Viertelfinale. Schütz kam in 25 Partien auf fünf Tore und elf Torvorlagen.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images