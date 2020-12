EC Red Bull Salzburg mit drittem Sieg in Folge

via

Sky Sport Austria

Salzburg fuhr den dritten Sieg innerhalb von fünf Tagen ein. Die “Roten Bullen” besiegten den Tabellendritten Fehervar mit 4:3 und näherten sich der Spitzengruppe weiter an.

Salzburg geriet in Überzahl in Rückstand (11.), schoss aber bis zur 29. Minute einen 3:1-Vorsprung heraus. Nach dem Anschlusstreffer der Ungarn erzielte John Jason Peterka mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend das entscheidende Tor (51.). Die deutsche NHL-Hoffnung steuerte damit zu den drei Siegen zehn Scorerpunkte (vier Tore, sechs Assists) bei.

(APA)

Beitragsbild: GEPA