Eishockey-Meister Salzburg hält an seinem bewährten Torhüter-Duo fest. Die „Bullen“ gaben am Dienstag die Vertragsverlängerungen von Atte Tolvanen (30) und David Kickert (31) bekannt.

Neo-Österreicher und Einsergoalie Tolvanen geht in seine fünfte, sein „Back-up“ Kickert in seine vierte Saison mit dem amtierenden ICE-Champion. Beide Tormänner werden demnächst Österreichs Nationalteam bei der A-WM in Schweden vertreten.

(APA)

Beitragsbild: Imago