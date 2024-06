ECL-Quali: Genaue Spieltermine für Duelle von Austria Wien fixiert

In der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation bekommt es Austria Wien bekanntlich mit dem finnischen Klub Ilves Tampere zu tun. Am Donnerstagabend wurden nun die genauen Spieltermine für beide Duelle fixiert.

Das Hinspiel bestreiten die Veilchen am Donnerstag, 25. Juli auswärts in Tampere. Das Rückspiel vor heimischen Publikum findet in der darauffolgenden Woche bereits am Mittwoch, 31. Juli und nicht wie ursprünglich geplant am 1. August statt. Die genauen Anstoßzeiten werden demnächst fixiert.

Damit haben die Veilchen vor dem Bundesligastart am ersten August-Wochenende einen Tag mehr zur Regeneration.

Tampere dank Cupsieg in Europa dabei

Ilves Tampere liegt in der Ganzjahresmeisterschaft der finnischen Liga aktuell auf Platz vier und hat in der vergangenen Saison den Sprung in die Meisterrunde verpasst, sich aber mittels Cupsieg für den Europacup qualifiziert.

Bekanntester Spieler des fünffachen finnischen Meisters ist der ehemalige Teamstürmer Roope Riski, ehemaliger Legionär des SKN St. Pölten.

Für den Einzug in die Ligaphase der Conference League müsste die Austria nach den Duellen mit Tampere zwei weitere Qualirunden überstehen.

Bild: GEPA