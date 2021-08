Ed Sheeran im Kader von Drittligist Ipswich Town

Popstar Ed Sheeran ist in den offiziellen Mannschaftskader für die Saison 2021/21 des englischen Fußball-Drittligsten Ipswich Town aufgenommen worden.

Der Musiker erhält die Rückennummer 17, wie der Verein in einer Aussendung mitteilte. “Das ist wirklich verrückt”, wird der 30-Jährige zitiert. “Als Ipswich mir das erzählt hat, dachte ich, sie machen Witze. Aber ich liebe die Idee.”

Sheeran ist damit – theoretisch – berechtigt, für Ipswich aufzulaufen. Er hoffe jedoch, dass die Rückennummer nur symbolisch sei. “Weil ich sehen möchte, dass wir aufsteigen. Und das wird nicht passieren, wenn ich spiele!”

Ed Sheeran ist Trikotsponsor bei Ipswich Town. Die Rückennummer-Aktion dürfte nun ein Dankeschön des Vereins für die Unterstützung des Musikers sein.

🔢 @edsheeran might be used to being number one, but it’s 17 that is next to his name on Town’s official squad list for the 2021/22 season!

👇 #itfc

— Ipswich Town FC (@IpswichTown) August 6, 2021