Eden Hazard verkündet Karriereende

Eden Hazard hat seine Karriere als Fußballprofi mit 32 Jahren für beendet erklärt. „Man muss auf sich selbst hören und im richtigen Moment Stopp sagen“, schrieb der Stürmer am Dienstag in den sozialen Netzwerken. In dieser Saison stand der einstige Kapitän des belgischen Nationalteams, für das er in 126 Spielen 33 Tore erzielte, bei keinem Verein unter Vertrag. Im Sommer hatte er sich mit Real Madrid auf die Auflösung seines bis ursprünglich 2024 laufenden Vertrags geeinigt.

In seinen vier Jahren bei Real gewann Hazard zwar insgesamt acht Titel, doch sportlich glücklich wurde er dort nach seinem Wechsel 2019 von Chelsea nicht. In insgesamt 54 Spielen gelangen dem von Verletzungen geplagten Hazard lediglich vier Tore, über die volle Distanz spielte er selten. Real hatte mehr als 100 Millionen Euro für den Offensivstar bezahlt.

Seine ersten Schritte im Profifußball hatte Hazard ab 2008 beim OSC Lille in Frankreich gemacht, 2012 wechselte er in die englische Premier League. Auf der Insel wurde er 2015 zum Fußballer des Jahres gekürt. Mit Chelsea holte er zweimal die Meisterschaft. Bei Belgiens Team stand er noch bei der WM 2022 im Aufgebot, spielte aber keine große Rolle mehr.

(APA) / Bild: Imago