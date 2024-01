Eder abgeschlagen: Bö dominiert Einzel in Antholz

Johannes Thingnes Bö hat zum Auftakt des Biathlon-Weltcups von Antholz das im Kurz-Format ausgetragene Einzel dominiert. Der bei dichtem Nebel als einziger der Topleute am Schießstand fehlerfreie Norweger feierte eineinhalb Minuten vor seinem Bruder Tarjei seinen vierten Saisonsieg, insgesamt war es sein 75. Dritter wurde der Deutsche Johannes Kühn. Bester Österreicher war einmal mehr Simon Eder, der mit zwei Fehlschüssen und über drei Minuten Rückstand aber nur 21. wurde.

Der bald 41-jährige Eder verfehlte zwei der 20 Scheiben und verlor in der Loipe viel Zeit. Seine ÖSV-Teamkollegen landeten allesamt jenseits der Top 50 deutlich außerhalb der Punkteränge. Das Rennen umfasste mit 15 Kilometern fünf weniger als das übliche Einzel. Auch die Strafzeit für jede verfehlte Scheibe war mit 45 Sekunden verkürzt. Die Frauen bestreiten ihr Einzel über 12,5 km am Freitag. Am Wochenende sind die Mixed-Staffeln und die möglicherweise sogar ohne ÖSV-Beteiligung stattfindenden Massenstarts angesetzt.

(APA) / Bild: Imago