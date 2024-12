Eder bei norwegischem Dreifachsieg im Einzel auf Rang 13

Routinier Simon Eder war im ersten Einzelrennen der Biathlon-Saison mit Abstand bester Österreicher. Der 41-jährige Salzburger blieb am Dienstag in Kontiolahti über 15 km fehlerfrei und belegte mit 1:54,9 Minuten Rückstand Rang 13. Endre Strömsheim führte einen norwegischen Dreifachsieg vor Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Laegreid an.

Eder zeigte einmal mehr seine Klasse am Schießstand und versenkte alle 20 Schüsse, auf die Top Ten fehlten schließlich 5,5 Sekunden. Als zweitbester ÖSV-Athlet landete Felix Leitner nach drei Fehlern beim letzten Schießen auf Platz 40 (+3:44,9). David Komatz kam auf Platz 45 (+4:04,8/2 Fehler), Fredrik Mühlbacher wurde 62. (+4:39,9/2), Patrick Jakob 83. (+6:09,3/4).

Im Kampf um die Stockerlplätze waren die Norweger eine Klasse für sich. Der fehlerfreie Strömsheim rettete drei Sekunden auf Gesamtweltcupsieger Bö, der einmal verschoss, ins Ziel. Der ebenfalls fehlerfreie Laegreid hatte 24,2 Sekunden Rückstand.

(APA)/Bild: GEPA