Eder im Kontiolahti-Sprint Zehnter – Sieg an Fillon Maillet

Simon Eder hat am Samstag im Biathlon-Weltcup-Sprint von Kontiolahti für einen österreichischen Top-Ten-Platz gesorgt. Der 39-Jährige belegte mit einer fehlerfreien Schießleistung den zehnten Rang und schuf sich damit eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag (14.40 Uhr). In diese geht der Saalfeldener mit 44,7 Sekunden Rückstand auf Sprintsieger Quentin Fillon Maillet, der seinen zwölften Weltcupsieg feierte. Felix Leitner kam auf Rang 14.

Routinier Eder hatte auf den dritten Rang nur 15 Sekunden Rückstand, er legte in Finnland sein bestes Sprintergebnis in dieser Saison hin. Dasselbe galt für Leitner, der ebenfalls am Schießstand ohne Fehler blieb und am Ende 52,6 Sekunden Rückstand auf die Spitze hatte. David Komatz kam mit einem Fehlschuss auf Rang 29 (+1:20,9 Min.), Harald Lemmerer wurde mit zwei Fehlern 48. (+2:02,8) und Patrick Jakob belegte Rang 61 (2 Fehler, +2:35,4).

Verfolgungs-Olympiasieger Fillon Maillet triumphierte in Abwesenheit des Norwegers Johannes Thingnes Bö, der seine Saison bereits beendet hat, sowie der als Folge des Krieges fehlenden Mannschaften aus der Ukraine, Russland und Belarus 18,3 Sekunden vor Filip Fjeld Andersen aus Norwegen und dem Deutschen Johannes Kühn (+29,7 Sek.). Der Franzose ist damit auch am Sonntag der klare Favorit. Für den bisher in Kontiolahti sehr treffsicheren Eder könnte allerdings auch einiges drin sein.

(APA)/Bild: GEPA