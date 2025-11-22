Eder in Lillehammer Dritte

Lisa Eder ist beim Weltcup-Auftakt der Skispringerinnen im ersten Einzelbewerb von Lillehammer auf dem Podest gelandet.

Die Salzburgerin zeigte am Samstag im norwegischen Wintersport Sprünge über 121 und 125,5 Metern und wurde mit 255,4 Punkten Dritte. Sie musste sich damit nur der Japanerin Nozomi Maruyama, die überlegen mit 285,5 Zählern ihren ersten Weltcupsieg feierte, und der Kanadierin Abigail Strate (259,7) geschlagen geben. Julia Mühlbacher landete auf Rang 18.

Eder sprang in der Entscheidung trotz kräftig auffrischendem Wind mit dem drittweitesten Satz der Konkurrenz noch von Platz fünf aufs Stockerl, ihrem sechsten Karriere-Podestplatz im Weltcup. Mühlbacher (105/122 m) verbesserte sich gar noch um zehn Plätze. Ungefährdet blieb allerdings ganz vorne Maruyama, die die Konkurrenz mit 133,5 bzw. 130,5 m düpierte und damit erstmals ganz oben stand. Am Sonntag (12.00) findet in Lillehammer noch ein zweiter Einzelbewerb statt.

(APA) / Bild: GEPA