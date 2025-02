Eder springt in Ljubno aufs Podest – Prevc baut Siegesserie aus

Nika Prevc hat am Sonntag im Skisprung-Weltcup der Frauen ihren vierten Sieg in Folge bzw. ihren neunten in der WM-Saison geholt. Die 19-jährige Slowenin setzte sich bei ihrem Heim-Event in Ljubno wie am Vortag durch, diesmal mit 10,2 Punkten Vorsprung auf die Deutsche Selina Freitag. Die Salzburgerin Lisa Eder holte als Dritte mit weiteren 7,3 Zählern dahinter ihren vierten Saison-Podestplatz, 0,2 Punkte vor der Oberösterreicherin Jacqueline Seifriedsberger.

Diese Reihenfolge hatte schon nach Durchgang eins bestanden, zwei weitere Österreicherinnen haben im zweiten Durchgang aber Plätze gutgemacht. Julia Mühlbacher rückte um einen Platz auf Rang acht vor, ihre beste Platzierung in dieser Saison. Eva Pinkelnig machte von Rang 14 aus vier Ränge gut, kam damit noch in die Top Ten. Einen kleinen persönlichen Lichtblick hatte als 20. auch Chiara Kreuzer. Die am Vortag viertplatzierte Eder und Seifriedsberger wiederum waren einmal mehr knapp beisammen. Eder: „Ex aequo wäre cool, das sparen wir uns zusammen.“

Hinzenbach letzte Station vor WM

So vielleicht für das kommende Wochenende mit einem Event-Doppel in Hinzenbach oder für die am 26. Februar in Trondheim beginnenden Weltmeisterschaften. „Die Sprünge passen immer besser. In Hinzenbach gleich weitermachen, wo ich jetzt aufgehört habe. Ich habe mir dafür ein gutes Gefühl geholt“, meinte die 23-jährige Eder. Seifriedsberger sprach von „coolen Sprüngen“ und Mühlbacher war erleichtert: „Diese Sprünge haben sich lange gut versteckt. Es tut gut für die Seele. Ich gehe jetzt mit einem guten Gefühl nach Hinzenbach auf unsere Heimschanze.“

Im Weltcup baute Prevc ihre Führung weiter aus, sie ist für die WM zu favorisieren. Ihr Vorsprung sieben Bewerbe vor Schluss auf die zuletzt abbauende Deutsche Katharina Schmid beträgt 320 Zähler. Seifriedsberger ist 617 Zähler zurück Fünfte, Eder mit einem Rückstand von 668 Zählern unmittelbar vor Pinkelnig Siebente. Die Norwegerinnen waren am Sonntag geschlossen nicht am Start, nachdem am Vortag die im ersten Durchgang Schanzenrekord gesprungene Landsfrau Thea Minyan Björseth gestürzt war und noch der Verdacht auf eine schwere Knieverletzung besteht.

(APA)/Bild: GEPA