Eder und Leitner bei Olympia-Generalprobe knapp an Top 10 vorbei

Österreichs Biathlon-Männer haben am Samstag im letzten Weltcup-Einzelrennen vor den Olympischen Spielen in Peking die Top Ten knapp verpasst. Simon Eder landete in Antholz im Massenstart unmittelbar vor seinem Teamkollegen Felix Leitner auf Rang elf. Das ÖSV-Duo verlor jeweils etwas mehr als zwei Minuten auf den siegreichen deutschen Ex-Weltmeister Benedikt Doll. Eder musste dreimal, Leitner viermal in die Strafrunde.

Doll setzte sich bei seinem dritten Weltcupsieg, dem ersten in dieser Saison, mit nur einem Fehlschuss 31,3 Sekunden vor Gesamtweltcup-Titelverteidiger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen durch. Zwölffach-Weltmeister Bö absolvierte wie sein drittplatzierter Landsmann Sturla Holm Laegreid drei Strafrunden.

Eder blieb nur beim ersten Liegendschießen fehlerfrei. Leitner verzeichnete bei allen vier Anschlägen jeweils einen Fehlschuss. David Komatz, gerade noch ins 30-köpfige Starterfeld gerutscht, verlor mit fünf Fehlschüssen über fünf Minuten und belegte Rang 29. Für die Männer steht vor der Olympia-Abreise am Sonntag (12.15 Uhr/live ORF Sport +) in Antholz noch eine Staffel auf dem Programm.

(APA)/Bild: GEPA