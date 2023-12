Eder verfehlt in Lenzerheide Top-10-Platzierung

Routinier Simon Eder hat sich beim Weltcup-Sprint der Biathleten in Lenzerheide als bester Österreicher auf dem 17. Platz klassiert. Der 40-jährige Salzburger fabrizierte am Freitag einen Fehlschuss, der ihm ein Top-10-Resultat kosten sollte. David Komatz (1 Fehler) beendete den 10-km-Bewerb auf dem 26. Platz, Felix Leitner wurde mit zwei Fehlschüssen nur 67. Der Sieg ging an den Deutschen Benedikt Doll, der den Norweger Johannes Thingnes Bö um 5,4 Sekunden distanzierte.

Insgesamt vier Deutsche lagen in Graubünden am Ende unter den ersten Sechs. Am Samstag stehen die Verfolgungsrennen bei den Frauen und Männern auf dem Programm, die Massenstarts folgen am Sonntag.

Eder war zuletzt in Hochfilzen aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht angetreten, Magnus Oberhauser fiel auch für die Bewerbe in der Schweiz aus.

(APA) / Bild: Imago