Ederson länger verletzt: Ortega bei Citizens gefordert

Stefan Ortega kann sich beim englischen Triple-Gewinner Manchester City auf weitere Einsätze einrichten. Die Oberschenkelverletzung des brasilianischen Stammkeepers Ederson aus dem Premier-League-Topspiel am vergangenen Sonntag beim FC Liverpool (1:1) hat sich als problematischer als erwartet herausgestellt.

Offenbar könnte der Südamerikaner, der gegen Liverpool gegen seinen deutschen Stellvertreter Ortega ausgewechselt werden musste, bis zu einen Monat ausfallen.

Dadurch würde voraussichtlich der ehemalige Bielefelder Schlussmann Ortega im Team von Startrainer Pep Guardiola in weiteren wichtigen Begegnungen zwischen die Pfosten rücken. Während Edersons voraussichtlicher Zwangspause stehen für die Himmelblauen das FA-Cup-Viertelfinale am Samstag gegen Newcastle United und nach der Länderspielpause am Ostersonntag das nächste Liga-Topspiel gegen den momentanen Spitzenreiter FC Arsenal auf dem Plan.

(SID) / Artikelbild: Imago