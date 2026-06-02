Ederson vor Wechsel zu Manchester United
Bereits vor Monaten enthüllte Sky Sport in Transfer Update – die Show, dass Manchester United an Atalantas Ederson dran ist und ihm im Blickfeld behalten wird. Nun hat der englische Champions-League-Teilnehmer zugeschlagen!
Die Red Devils sichern sich nach Sky Sport-Informationen für circa 45 Millionen Euro inklusive Boni die Dienste des 26-jährigen Brasilianers. The Athletic berichtete zuerst.
Der zentrale Mittelfeldspieler unterschreibt bei United einen Vertrag bis 2030 plus Option auf ein weiteres Jahr. Der Medizincheck soll zeitnah über die Bühne gehen.
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(sport.sky.de)/Bild: Imago