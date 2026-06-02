Ederson vor Wechsel zu Manchester United

Bereits vor Monaten enthüllte Sky Sport in Transfer Update – die Show, dass Manchester United an Atalantas Ederson dran ist und ihm im Blickfeld behalten wird. Nun hat der englische Champions-League-Teilnehmer zugeschlagen!

Die Red Devils sichern sich nach Sky Sport-Informationen für circa 45 Millionen Euro inklusive Boni die Dienste des 26-jährigen Brasilianers. The Athletic berichtete zuerst.

Der zentrale Mittelfeldspieler unterschreibt bei United einen Vertrag bis 2030 plus Option auf ein weiteres Jahr. Der Medizincheck soll zeitnah über die Bühne gehen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago