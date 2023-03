Edmonton beendet Bostons Siegesserie nach zehn Spielen

Die zehn Spiele andauernde Siegesserie der Boston Bruins ist zu Ende. Der NHL-Spitzenreiter musste sich den Edmonton Oilers am Donnerstag trotz 2:0-Führung zu Hause noch mit 2:3 geschlagen geben. Boston verpasste damit die Chance, als schnellstes Team der Geschichte in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga 50 Saisonsiege einzufahren und als erste Mannschaft das Play-off-Ticket zu sichern.

Edmonton erlebte eine Schrecksekunde, als der zuletzt in Hochform befindliche Liga-Topscorer Connor McDavid nach einem Zusammenstoß angeschlagen vom Eis musste. Der 26-jährige Kanadier kam in der Schlussphase zurück, blieb aber nach davor elf Spielen in Serie mit Tor oder Assist erstmals wieder ohne Scorerpunkt. Sein deutscher Co-Star Leon Draisaitl war an der Entstehung des Siegestreffers durch Darnell Nurse (56.) beteiligt.

Die Dallas Stars gewannen bei den Buffalo Sabres mit 10:4. Zehn Tore in einem Spiel waren dem Team zuletzt im Februar 2009 gelungen.

(APA) / Bild: Imago