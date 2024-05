Edmonton fixiert Einzug in Conference-Finale der NHL

Die Edmonton Oilers sind am Montag (Ortszeit) ins Finale der Western Conference in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eingezogen. Die Oilers gewannen das letzte Match in der „best of seven“-Serie gegen die Vancouver Canucks mit 3:2 und entschieden die Serie mit 4:3 für sich. Im Conference-Endspiel treffen sie auf die Dallas Stars, die erste Partie geht in der Nacht auf Freitag über die Bühne.

Nachdem das erste Drittel torlos geendet hatte, führten die Oilers nach dem zweiten bereits 3:0. In den finalen Minuten verlor Edmonton allerdings die Kontrolle und ließ Vancouver noch auf 3:2 herankommen, der Ausgleich gelang den Kanadiern in der hektischen Schlussphase aber nicht mehr.

Play-off-Ergebnis der NHL vom Montag (2. Runde/Conference-Semifinale, „best of seven“):

Western Conference: Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 2:3 (Endstand in der Serie: 3:4)

HIGHLIGHTS | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | Playoffs – Spiel 7

(APA)/Beitragsbild: Imago