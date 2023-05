Edmonton gelingt Ausgleich – Toronto verhindert Playoff-Aus

Die Edmonton Oilers sind wieder voll im Rennen um das Playoff-Halbfinale der NHL. Die Kanadier gewannen das vierte Spiel gegen die Vegas Golden Knights souverän mit 4:1 und glichen damit in heimischer Arena in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 aus.

Am Freitag müssen die Oilers wieder in Las Vegas ran, ehe am Sonntag in Edmonton bereits die Entscheidung fallen könnte.

Toronto wehrt „Matchpuck“ ab

Die Toronto Maple Leafs haben ein schnelles Aus in der zweiten Play-off-Runde verhindert. Die Kanadier gewannen am Mittwoch bei den Florida Panthers mit 2:1 und verkürzten in der „best of seven“-Serie auf 1:3.

Die Panthers haben am Freitag in Toronto den nächsten Matchpuck.

NHL-Highlights vom Mittwoch – Playoffs, 2. Runde

Eastern Conference: Florida Panthers – Toronto Maple Leafs 1:2 – Stand in der Serie: 3:1

Western Conference: Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 4:1 – Stand 2:2

(APA/SID)/Bild: Imago