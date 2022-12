Edmonton gewinnt in Dallas

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl ist in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit seinen Edmonton Oilers in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zuvor drei Niederlagen in Serie gewannen die Kanadier bei den Dallas Stars mit 6:3, dem Kölner gelang dabei der Assist zum 4:3-Führungstreffer im letzten Drittel. Insgesamt kommt Draisaitl damit auf 55 Scorerpunkte in 34 Spielen, nur Teamkollege Connor McDavid liegt mit 65 Punkten ligaweit davor.

Für die New Jersey Devils und die Detroit Red Wings endeten über jeweils sechs Spiele gegangene Niederlagenserien. Den Devils gelang das mit einem 4:2 bei den Florida Panthers, den Red Wings durch ein 7:4 daheim gegen Tampa Bay Lightning. Minnesota Wild wiederum hält – ohne den Vorarlberger Marco Rossi – bei sechs Erfolgen en suite, der sechste war ein 4:1 bei den Anaheim Ducks. Rossi verzeichnete in der American Hockey League (AHL) bei einem 3:5 von Iowa Wild gegen Manitoba Moose einen Assist.

Josi nun punktbester Predators-Spieler der Vereinsgeschichte

Der Schweizer Roman Josi ist am Mittwoch (Ortszeit) in der NHL beim 4:2-Sieg der Nashville Predators bei den Chicago Blackhawks mit einem Tor und einem Assists zum punktbesten Spieler in der Predators-Geschichte geworden. Der Eidgenosse hält in der Liga nun bei 567 Scorer-Punkten, und das als Verteidiger. Für die Blackhawks war es die achte Niederlage in Folge. Wie Josi ist Ray Bourque bei den Boston Bruins als Verteidiger punktbester All-time-Scorer.

Die VIDEO-Highlights der NHL

Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes 5:2

Florida Panthers – New Jersey Devils 2:4

Anaheim Ducks – Minnesota Wild 1:4

Chicago Blackhawks – Nashville Predators 2:4

Colorado Avalanche – Montréal Canadiens 2:1

Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning 7:4

(APA/SID) / Bild: Imago