via

via Sky Sport Austria

Die Edmonton Oilers bleiben in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf dem Vormarsch.

Edmonton feierte durch das 2:1 nach Verlängerung bei den San Jose Sharks den fünften Sieg in Folge. Den Siegtreffer gegen San Jose besorgte derweil sein Kapitän Connor McDavid, der nach 31 Sekunden in der Overtime zuschlug. Die Oilers belegen in der Pacific Division nun den zweiten Platz und sind klar auf Play-off-Kurs.

(SID)

Beitragsbild: Imago