Die Edmonton Oilers haben in der NHL den sechsten Sieg in Serie gefeiert. Die bereits für die Play-offs qualifizierten Kanadier gewannen 3:1 bei den Anaheim Ducks und rückten bis auf einen Punkt an die Vegas Golden Knights heran, die in der Pacific Division Tabellenplatz eins belegen.

Alle Ergebnisse und VIDEO-Highlights:

Winnipeg Jets – Calgary Flames 1:3

New York Rangers – Tampa Bay Lightning 6:3

Bild: Imago