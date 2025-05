Edmonton und Carolina vor NHL-Halbfinaleinzug

Die Edmonton Oilers und die Carolina Hurricanes stehen in der NHL knapp vor dem Einzug ins Halbfinale. Der letztjährige Stanley-Cup-Finalist Edmonton setzte sich am Montag gegen die Vegas Golden Knights zuhause mit 3:0 durch und führt in der „best of seven“-Viertelfinalserie 3:1. Gleiches gilt für Carolina, das die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin mit 5:2 nach Hause schickte.

Matchwinner für Edmonton war Adam Henrique, der im ersten Drittel zweimal erfolgreich war. Das Endresultat stand bereits nach 28 Minuten fest. Beim 3:0 von Evander Kane ließ sich Connor McDavid seinen 14. Assist in den laufenden Play-offs gutschreiben. Edmontons Goalie Stuart Skinner parierte 23 Schüsse.

Bei Carolina zeichneten fünf verschiedene Spieler für die Tore der Gastgeber verantwortlich. Den letzten Treffer ins leere Gehäuse erzielte der Russe Andrej Swetschnikow, der bereits zum siebenten Mal in der entscheidenden Meisterschaftsphase erfolgreich war. Somit gewannen die Hurricanes auch das fünfte Heimspiel in diesen Play-offs.

Spannung im letzten Drittel: Hurricanes schlagen Capitals erneut



NHL-Ergebnisse vom Montag – Play-off, 2. Runde („best of seven“): Eastern Conference: Carolina Hurricanes – Washington Capitals 5:2. Stand in der Serie 3:1. Western Conference: Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 3:0. Stand 3:1.

(APA)

Beitragsbild: Imago