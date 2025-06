Effizientes Real beendet Salzburgs Klub-WM-Abenteuer

Königliche Endstation! Gegen Real Madrid setzt es für den FC Salzburg eine 0:3-Niederlage, durch den 2:0-Sieg von Al-Hilal gegen Pachuca beenden die Salzburger die Gruppenphase der Klub-WM auf Platz drei und scheiden mit vier Punkten aus drei Spielen somit aus dem Turnier aus.

Im regnerischen Philadelphia kommen die Salzburger zunächst gut durch die Anfangsphase. Die Madrilenen üben früh Druck auf die Salzburg-Abwehr aus, vor allem Diabaté kann sich durch zwei Klärungstaten auszeichnen (6.). In der 20. Minute gibt es die erste große Chance im Spiel: Vinicius Junior scheitert nach einem Lochpass von Jude Bellingham an Salzburg-Keeper Christian Zawieschitzky, der per Fuß in letzter Sekunde abwehren kann.

Offensiv dauert es bis zur 27. Minute für einen Schuss auf Seiten der Bullen. Kapitän Stefan Lainer spielt einen Pass Richtung Strafraumgrenze auf Dorgeles Nene, der aus rund 15 Metern am Tor vorbeischießt.

Doch gegen Ende der ersten Hälfte geht Real in Führung. Salzburg verliert den Ball in der gegnerischen Hälfte, Bellingham mit einem tollen Ball in die Tiefe auf Vini Jr., der aus 17 Metern ins lange Eck trifft (40.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff erhöhen die Madrilenen. Vini Junior spielt den Ball mit der Ferse auf Federico Valverde, öffnet so den Raum im Strafraum und der Spanier kann locker zum 2:0-Pausenstand erhöhen.

Salzburg in Hälfte zwei aktiver als Real

Zur Pause verändert Salzburg-Coach Thomas Letsch auf zwei Positionen, bringt das Dänen-Duo Maurits Kjaergaard und Adam Daghim in die Partie, Petar Ratkov und Mamady Diambou bleiben in der Kabine. Kjaergaard zeigt auch gleich zu Beginn der zweiten Hälfte auf, sorgt für den ersten Schuss aufs Tor, den Real-Schlussmann Thibaut Courtois aber ohne Probleme entschärfen kann (47.).

Und auch Daghim sorgt für Verunsicherung in der gegnerischen Abwehr: Der Däne zieht aus spitzem Winkel gefährlich ab, Courtois kommt in letzter Sekunde zum Ball und verhindert erneut einen frühen Anschlusstreffer Salzburgs (49.). Und drei Minuten später kommt Daghim, der das Spiel der Bullen wiederbelebt, erneut zum Abschluss nach Baidoo-Eroberung gegen Bellingham, der Ball geht aber über das Tor.

Salzburg spielt in der zweiten Hälfte dominanter, Real schaltet in Hälfte zwei in den Verwaltungsmodus. In der 66. Minute kommt Salzburg-Stürmer Edmund Baidoo nach einer Ecke von Kjaergaard frei zum Schuss, der anrauschende Bellingham verhindert ein mögliches Tor kurz vor der Torlinie.

Real kommt durch Gonzalo Garcia in der 71. Minute erstmals wieder gefährlich vor das Tor, Joane Gadou kann einen Abschluss im letzten Moment aber verhindern. Kurz darauf wirft Bullen-Coach Letsch alles nach vorne, wechselt den defensiven Soumaila Diabaté für Stürmer Yorbe Vertessen aus.

In der 84. Minute macht Gonzalo Garcia den Deckel drauf: Der Stürmer vollendet nach Lochpass per Heber zum 3:0, Salzburg-Goalie Zawieschitzky hat keine Chance.

Damit trifft Gruppensieger Real Madrid im Achtelfinale der Klub-WM auf Juventus Turin, Al-Hilal muss gegen Manchester City ran.

Die Tabelle nach dem dritten Gruppenspiel

