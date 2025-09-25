Manchester City, Tottenham Hotspur, Newcastle United sowie der FC Arsenal sind als letzte Mannschaften in die vierte Runde des EFL Cups eingezogen. Die Auslosung fand direkt anschließend noch am späten Mittwochabend statt.

Arsenal hatte sich zuvor mit 2:0 beim Drittligisten Port Vale durchgesetzt. City mit demselben Ergebnis in Huddersfield. Newcastle (4:1 gegen Bradford) sowie Tottenham (3:0 gegen Doncaster) feiern souveräne Heimsiege. Für die Spurs traf der vom FC Bayern ausgeliehene Joao Palhinha sehenswert per Fallrückzieher zur Führung.

Eze zum Ersten! Gunners-Führungstor gegen Port Vale

Unter den letzten 16 Mannschaften sind somit elf Teams aus der Premier League. Kracher-Partien waren also bereits vorprogrammiert. Liverpool trifft in einem Rematch des Community Shields auf Coach Oliver Glasner und Crystal Palace, Newcastle indes auf Tottenham. Trainer Fabian Hürzeler traf es auch mit Brighton. Die erste Paarung, die unter anderem von Liverpool-Ikone Jamie Carragher gezogen wurde, hieß nämlich Arsenal gegen die Seagulls.

2:0! Trossard macht den Deckel drauf

Gespielt wird in der Woche ab dem 27. Oktober. Die Partien werden in naher Zukunft dann auch zeitgenau terminiert.

Alle Partien der vierten Runde im Überblick:

FC Arsenal – Brighton & Hove Albion

Grimsby Town – FC Brentford

Swansea City – Manchester City

Newcastle United – Tottenham Hotspur

AFC Wrexham – Cardiff City

FC Liverpool – Crystal Palace

Wolverhampton Wanderers – FC Chelsea

Wycombe Wanderers – FC Fulham

(sport.sky.de/Red)

Beitragsbild: Imago.