EFL Playoff im Free-Livestream: FC Southampton vs. FC Middlesbrough

Sky Sport Austria zeigt ein Halbfinal‑Rückspiel der EFL Championship Playoffs live im Stream. Spiel, Uhrzeit und alle Infos zur Übertragung hier.

Die Ligaphase der EFL-Championship 2025/2026 ist gespielt. Mit Coventry City und Ipswich Town stehen die beiden direkten Aufsteiger fest. Vier weitere kämpfen in den Playoffs um den letzten verbleibenden Platz in der Premier League.

Sky Sport Austria zeigt nach den Hinspielen eines der beiden Halbfinal‑Rückspiele live im Stream. Hier findest du alle Infos zur Übertragung, Uhrzeit und den möglichen Spielen.

EFL-Playoffs Übertragung live im TV & Stream

Sky Sport überträgt die Playoffs der EFL-Championship Live. Die Partie Southampton gegen Middlesbrough wird zudem live im Stream auf www.skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App angeboten.

EFL-Playoffs Spielplan

So sieht der angesetzte Spielplan der EFL-Playoffs aus:

Rückspiele:

Montag, 11. Mai

21:00 Uhr || FC Millwall – Hull City live auf Sky Sport Mix

Dienstag, 12. Mai

21:00 Uhr || FC Southampton – FC Middlesbrough live im Stream auf www.skysportaustria.at!

Wann finden die Sky Bet Play-Off Finals statt?

Im Mai finden die Finals der Sky Bet Play-Off Finals statt. Hier findet ihr die Übersicht, welche Spiele wann stattfinden: