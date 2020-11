Eggestein über Tottenham-Match: “Wollen natürlich was mitnehmen”

via

via Sky Sport Austria

Johannes Eggestein vom LASK avanchierte beim Sieg gegen Altach (Spielbericht + VIDEO-Highlights) mit zwei Toren zum Matchwinner. Der Angreifer begab sich unmittelbar nach Abpfiff zum Sky-Interview.

“Wir haben in der ersten Halbzeit drei 100%ige, mit dem (vergebenen) Elfmeter natürlich”, meinte der Deutsche über den zähen Start in die Partie. “Ich glaube, am Ende haben wir hochverdient mit 3:0 gewonnen”, sagte Eggestein.

Am Donnerstag trifft der LASK in der Europa League auf Tottenham Hotspur, dazu sagte Eggestein: “Wir freuen uns auf das Spiel, ist ein Highlight und wir wollen natürlich was mitnehmen.”

