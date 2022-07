Ehemalige ÖFB-Nachwuchshoffnung beendet Profikarriere

Christoph Martschinko galt einst als große ÖFB-Nachwuchshoffnung. Von 2013 bis 2016 kam kam der Linksverteidiger 23 Mal unter ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch zum Einsatz. Nun beendet der heute 28-Jährige seine Profikarriere.

Martschinko kehrt nach einem halben Jahr in Lettland beim FC Riga zu seinem Jugendverein SV Lebring zurück. Vor 14 Jahren wechselte Martschinko aus der steirischen Marktgemeinde in die Akademie von Red Bull Salzburg. Nach einer Leihe in Wiener Neustadt landete der Abwehrspieler nach einem Zwischenstopp in Grödig beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim, dort konnte er sich jedoch nicht durchsetzen.

Martschinko schloss sich daraufhin der Wiener Austria fix an. Für die Veilchen absolvierte er 88 seiner insgesamt 178 Bundesligaspiele (4 Tore, 14 Assists).

Artikelbild: GEPA