via

via Sky Sport Austria

Die ehemalige Weltranglisten-Sechste Carla Suarez Navarro hat laut eigenen Angaben ihren Lymphdrüsenkrebs besiegt und will ihre Tennis-Karriere fortsetzen.

“Ich bin geheilt”, schrieb die 32-Jährige am Donnerstag auf Twitter. Ihre Behandlung sei abgeschlossen. Suarez Navarro hatte ihre Erkrankung Anfang September öffentlich gehabt und sich danach einer mehrmonatigen Chemotherapie unterzogen. Laut einem Bericht der WTA-Website will sie Ende Mai an den French Open teilnehmen.

(APA)/ Bild: Imago