Ehemaliger Austria-Keeper findet neuen Klub

Der 30-jährige Wiener Ivan Lucic wechselt zu Miedź Legnica in die zweite polnische Liga.

Der Torhüter, der einst bei der Wiener Austria (27 Spiele) und der SV Ried (ein Spiel für die Profis, zehn für die U18-Mannschaft) unter Vertrag stand, verlässt Hajduk Split, wo er seit Sommer nur noch mehr auf der Bank Platz fand.

Er wechselte vor drei Jahren nach Split, absolvierte dort 84 Pflichtspiele und gewann 2022/23 den kroatischen Pokal.

Von 2014 bis 2016 war der 1,94-Meter-Mann beim FC Bayern, wo er 15 Einsätze für die zweite Mannschaft verzeichnete. Lucic durchlief von der U16 bis zur U21 sämtliche ÖFB-Jugendauswahlen.

(Red.) / Bild: Imago