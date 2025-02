Ehemaliger BVB-Stürmer vor 100-Millionen-Transfer?

Mit insgesamt 19 Saisontreffern und fünf Vorlagen hat sich der Ex-Dortmunder Alexander Isak bei Newcastle United in der laufenden Spielzeit zu einem der besten Stürmer in Europa gemausert. Der Schwede erzielte in der Premier League im Alleingang 40,5 Prozent aller Tore der Magpies und ist die Lebensversicherung des PL-Klubs.

Sportlich rangiert Newcastle derzeit auf Rang sieben der Tabelle und würde die Champions League im nächsten Jahr verpassen. Sollte dieses Szenario eintreten, gilt es als wahrscheinlich, dass der Angreifer sich im Sommer einem Topklub anschließen wird.

Barca und Co. an Isak interessiert

Laut der spanischen Sport hat Isak den Ehrgeiz, sich bei einem Spitzenklub durchzusetzen. Allerdings könnte ein Wechsel teuer werden. So ist der PL-Klub wohl erst bei einer Summe im Bereich der 100 Millionen Euro gesprächsbereit.

Interessenten für Isak gäbe es dabei allerdings schon einmal reichlich, so sollen neben dem FC Barcelona auch Arsenal, Liverpool & Chelsea Interesse haben.

Sollte Newcastle allerdings die Königsklasse erreichen, soll der Verein laut des Berichts nicht bereit sein, den Angreifer ziehen zu lassen.

(Red.)

Bild: Imago