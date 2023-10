Ehemaliger Deutschland-Legionär für Altach? Standfest äußert sich

Holt der SCR Altach einen ehemaligen Deutschland-Legionär in die ADMIRAL Bundesliga zurück? Wie Trainer Joachim Standfest am Sonntagabend bei „Talk und Tore“ bestätigte, haben die Vorarlberger bereits Gespräche mit Manuel Prietl geführt.

Der ehemalige Kapitän von Arminia Bielefeld ist seit Sommer vereinslos. Für die Bielefelder bestritt der 32-Jährige insgesamt 54 Spiele in der Deutschen Bundesliga. „Er ist ein interessanter Spieler für uns. Ob es machbar ist oder nicht, ist eine finanzielle Geschichte“, erklärte Standfest und fügte an: „Das gleiche Thema hatten wir am Ende der Transferzeit. Wir waren der Meinung, dass wir keinen Spieler holen, wo wir nicht überzeugt sind, dass er uns besser macht. Bei ihm würde ich davon ausgehen.“