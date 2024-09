Ehemaliger Frankfurt-Star vor Wechsel zu Fenerbahce

Laut Transferexperte Fabrizio Romano wird sich Filip Kostic Fenerbahce mit Star-Trainer Jose Mourinho anschließen.

Demnach soll der Ex-Frankfurter per Leihe mit Kaufoption von Juventus zum türkischen Topklub wechseln.

Romano berichtet, dass die „Alte Dame“ ihr Go gegeben haben soll und Kostic nun seine Reise in die Türkei plant.

🚨🟡🔵 Filip Kostić to Fenerbahçe, here we go! Deal agreed in principle on loan with buy option clause from Juventus.

Green light from Juve and travel now being planned with player side.

Kostić, set to join Mourinho at Fener. pic.twitter.com/VJRcMpIGv9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2024