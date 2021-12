Ehemaliger LASK-Profi Frieser verlässt Barnsley

ÖFB-Legionär Dominik Frieser verlässt den FC Barnsley mit sofortiger Wirkung. Das gaben Klub und Spieler am Dienstag bekannt.

Der Steirer und der Championship-Verein aus England haben sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung verständigt. Laut Presseaussendung des Klubs wolle man dem 28-Jährigen eine „neue Möglichkeit näher an seiner Heimat“ möglich machen. In den vergagenen Wochen und Monaten wurde der SK Rapid Wien mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht. Nun könnte Frieser sogar ablösefrei nach Wien-Hütteldorf wechseln.

Frieser wechselte im Sommer 2020 vom LASK nach England. In einem persönlichen Statement bedankte er sich bei den Barnsley-Fans. Insgesamt absolvierte Frieser 63 Pflichtspiele für die „Tykes“.

Bild: Imago