Ehemaliger Lustenau-Profi wechselt innerhalb der 2. deutschen Bundesliga

Hannover 96 schnappt sich Innenverteidiger Jean Hugonet ablösefrei.

Der Vertrag des 26-Jährigen beim FC Magdeburg ist ausgelaufen. Trainer Christian Titz wollte den Franzosen unbedingt an nach Hannover lotsen. Die beiden haben bereits in Magdeburg zusammen gearbeitet. Der 26-Jährige erhält beim deutschen Zweitligisten einen Vertrag bis 2030.

Hugonet zwei Jahre bei Lustenau aktiv

Zwischen 2021 und 2023 kickte Hugonet bei Austria Lustenau und schaffte mit den Vorarlbergern in seiner ersten Saison den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga. In der Spielzeit 2022/23 gehörte der Verteidiger zu den Schlüsselspielern, die Lustenau zum Klassenerhalt verhalfen.

Insgesamt absolvierte Hugonet 65 Pflichtspiele für den Klub, ehe er nach Magdeburg ging. Auch beim FCM gehörte der Franzose stets zu den Leistungsträgern.