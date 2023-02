Ehemaliger ÖFB-Teamspieler auf offener Straße erschossen

via

via Sky Sport Austria

Bei einem Mord auf offener Straße ist in Wien-Simmering am Mittwoch ein 43-Jähriger erschossen worden. Bei dem Opfer soll es sich um einen ehemaligen ÖFB-Teamspieler handeln, der auch in der österreichischen Bundesliga als Profi aktiv war. Der Schütze soll sich im Anschluss mit der Tatwaffe selbst das Leben genommen haben.

Der ehemalige Teamspieler spielte unter anderem für Austria Wien, Austria Salzburg und den LASK. Insgesamt absolvierte er drei Länderspiele.

Sky Sport Austria ist der Name des Opfers bekannt. Aus Respekt vor den Familienangehörigen und der Privatsphäre verzichtet die Redaktion auf Veröffentlichung weiterer Informationen.

Hilfe im Krisenfall

Berichte über (mögliche) Suizide können bei Personen, die sich in einer Krise befinden, die Situation verschlimmern. Österreichweit und in den Bundesländern gibt es Anlaufstellen, die Rat und Unterstützung im Krisenfall anbieten.

Die österreichweite Telefonseelsorge ist ebenfalls jederzeit unter 142 gratis zu erreichen. Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene bietet auch Rat auf Draht unter der Nummer 147.

Bild: GEPA