Ehemaliger Real-Profi erleidet Schlaganfall

Royston Drenthe, früherer Fußball-Profi unter anderem bei Real Madrid und dem FC Everton, hat einen Schlaganfall erlitten. Der 38-Jährige, der ein Länderspiel für die Niederlande bestritt, liegt nach Angaben des Unternehmens FC de Rebellen seit Freitag im Krankenhaus. Er werde dort „gut versorgt“ und sei „in guten Händen“, hieß es.

Drenthe hatte seine Profikarriere bei Feyenoord Rotterdam begonnen, ehe er 2007 zu Real wechselte. Mit den Königlichen gewann der U21-Europameister gleich in seiner ersten Saison den Meistertitel. Weitere Stationen waren unter anderem Everton, der FC Reading, Sheffield Wednesday und Sparta Rotterdam.

Auch die Toffees äußerten sich zu dem Vorfall. „Alle bei Everton wünschen Royston Drenthe eine vollständige und schnelle Genesung“, hieß es auf X. Feyenoord teilte dort mit: „Die Nachrichten über Royston Drenthe haben uns schockiert. Im Namen von ganz Feyenoord: Wir denken an dich und wünschen dir Kraft und Mut.“

(SID) / Bild: Imago