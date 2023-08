Ehemaliger Top-Ten-Spieler Isner tritt nach US Open zurück

Der US-Amerikaner John Isner tritt bei den am Montag beginnenden US Open als Tennis-Profi zurück. Das kündigte der 38-Jährige am Mittwoch auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, an. „Nach 17 Jahren auf der ATP Tour ist es Zeit sich zu verabschieden“, schrieb Isner. Der 2,08-m-Athlet ist die Nummer 158 der Weltrangliste, er gehörte einst zu den weltweit besten zehn Spielern. Vor fünf Jahren wurde er im Ranking als Nummer 8 geführt. Auf der Tour gewann er 16 Turniere.

Isner wird auch als der Spieler in Erinnerung bleiben, der Teil der längsten Partie im Profi-Tennis war. Vor 13 Jahren duellierte er sich mit dem Franzosen Nicolas Mahut in der ersten Runde des Wimbledon-Turniers während 11 Stunden und 5 Minuten. Der Nordamerikaner mit dem starken Aufschlag setzte sich im fünften Satz 70:68 durch. Die Begegnung hatte sich nach zwei auf Dunkelheit basierenden Unterbrechungen über drei Tage gezogen.

(APA) / Bild: Imago