Ehre in Wimbledon: Murray soll Statue bekommen

Eine bronzene Statue von Andy Murray auf der Anlage des All England Clubs in London? Das soll schon bald Realität werden. Die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon planen, der schottischen Tennis-Ikone diese Ehre 2027 zuteilwerden zu lassen.

„Wir wollen hier eine Statue von Andy Murray aufstellen und arbeiten dahingehend eng mit ihm und seinem Team zusammen“, sagte Debbie Jevans, die Vorsitzende des All England Clubs, in einem Podcast: „Das Ziel ist, dass wir sie zum 150. Jahrestag der ersten Turnieraustragung im Jahr 1877 enthüllen.“

1984 war bereits eine Bronzestatue von Fred Perry auf der Anlage in London enthüllt worden. Perry war bis zum ersten Titel Murrays 2013 jahrzehntelang der letzte britische Wimbledonsieger gewesen.

Murray (38) gewann den Rasenklassiker in seiner Karriere 2016 ein zweites Mal, 2024 beendete er seine erfolgreiche Laufbahn. Am kommenden Montag startet in London die 138. Ausgabe des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt.

(SID) / Foto: IMAGO