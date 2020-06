Der neue Eishockey-Verein EHV Linz hat mit dem Bewerber-Status den nächsten Schritt zur Aufnahme in die Eishockey-Liga geschafft. Die entsprechenden Unterlagen werden nun an die Vereine übermittelt. Für eine Aufnahme des neuen oberösterreichischen Clubs in die Liga bedarf es zumindest einer Zweidrittelmehrheit. Am Dienstag war Kristine Egger zur ersten Präsidentin des EHV Linz gewählt worden.

(APA)

Artikelbild: GEPA