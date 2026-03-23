Eigenes SimRacing-Team: Verstappen setzt seinen Namen drauf
Max Verstappen setzt ein klares Zeichen in der Welt des virtuellen Motorsports: Der vierfache Formel-1-Weltmeister hat sein langjähriges Engagement im SimRacing neu aufgestellt. Aus dem etablierten „Team Redline“ wird künftig „Verstappen Sim Racing“.
Team Redline wurde im Jahr 2000 von Dom Duhan ins Leben gerufen und etablierte sich rasch als feste Größe im SimRacing. Bis 2015 sammelte das Team mehr als 100 Meistertitel auf unterschiedlichen Plattformen. Zuletzt dominiert Redline insbesondere auf der aktuell erfolgreichsten Simulation „iRacing“ und gewann dort zahlreiche renommierte Rennserien und sogenannte Special Events – nicht selten mit Max Verstappen selbst am virtuellen Steuer, teils sogar parallel zu echten Formel-1-Wochenenden.
Zum hochkarätigen Fahreraufgebot zählte neben Verstappen auch Lando Norris, der unter anderem 2020 beim virtuellen 24-Stunden-Rennen von Le Mans für das Team antrat. Zusätzlich wuchs die Organisation durch die Fusion mit dem Pure Racing Team im Jahr 2019 sowie durch Partnerschaften mit Marken wie Red Bull, Porsche und BMW weiter an. Verstappen.com stieg 2022 bei Redline ein.
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