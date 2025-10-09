Eigentümer investieren weitere 100 Millionen Pfund in Tottenham

Im Streben nach langfristigen sportlichen Erfolgen pumpt Tottenham-Eigentümer ENIC International Limited nach Angaben vom Donnerstag weitere 100 Millionen Pfund (115,33 Mio. Euro) in den englischen Premier-League-Klub.

Die Finanzspritze beim Europa-League-Sieger erfolgt nach Vereinsangaben einen Monat nach der Ablehnung zweier Übernahmeangebote. Der Londoner Arbeitgeber von ÖFB-Teamspieler Kevin Danso liegt nach einem guten Meisterschaftsstart auf Tabellenplatz drei.

(APA) / Bild: Imago