„Ein Desaster“ – Harte Kritik an Ex-Salzburg-Profi

Nach der Niederlage des kriselnden AC Milan gegen Napoli am Dienstagabend sind italienische Medien hart mit den ehemaligen Salzburg-Profis Strahinja Pavlovic und Noah Okafor ins Gericht gegangen. Besonders der Verteidiger wurde für seinen Auftritt kritisiert.

Napoli mit Star-Coach Antonio Conte besiegte die „Rossoneri“ auswärts durch Tore von Romelu Lukaku (5.) und Khvicha Kvaratskhelia (43.) verdient mit 2:0 (2:0). Damit bauen die Neapolitaner die Tabellenführung in der Serie A aus, während Milan im Tabellenmittelfeld feststeckt.

Pavlovic „ein Desaster“

Einen Tag nach dem Match haben die italienischen Sportzeitungen Tuttosport und Gazzetta dello Sport den Auftritt der Mailänder scharf kritisiert. Vor allem die Defensivleistung wurde bemängelt.

„Pavlovic, was für ein Desaster“, schrieb Tuttosport und ergänzte: „Beim ersten Gegentor versuchte Pavlovic, Lukaku zu stoppen, sah allerdings aus wie ein Kätzchen im Duell mit einem Löwen.“ Der serbische Defensivspieler erhielt vom Blatt die schlechteste Note aller Feldspieler.

Etwas gnädiger bewertete die Gazzetta dello Sport die Performance von Pavlovic: „Er hat sich nach dem schlechten Defensivverhalten beim ersten Gegentor zwar gut ins Spiel zurückgekämpft, aber der Fehler hat die Partie schwer beeinträchtigt.“

Der Auftritt vom zweiten Ex-Salzburger Noah Okafor, der gegen Napoli statt Superstar Rafael Leao in der Startelf stand, wurde von den Sportzeitungen unterm Strich als „harmlos“ bewertet.

Bild: Imago