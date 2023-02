„Ein großes Ziel von uns“ – Rapid will mit Youngster verlängern

Der SK Rapid will Innenverteidiger Leopold Querfeld mit einem neuen Vertrag ausstatten. „Es ist ein großes Ziel von uns, zu verlängern“, erklärte Neo-Sportdirektor Markus Katzer auf der heutigen Frühjahrsauftakt-Pressekonferenz.

Der 19-Jährige besitzt ein gültiges Arbeitspapier bis Sommer 2023 und soll zeitnah in Hütteldorf verlängern. „Wir haben Gespräche geführt, die in eine gute Richtung gehen. Ich hoffe, dass wir bald etwas positives vermelden können“, so Katzer weiter.

Querfeld kam im Herbst in 14 von 16 möglichen Bundesliga-Spielen zum Einsatz und erzielte am 18. September 2022 beim 1:1 in Salzburg sein erstes Tor in der ADMIRAL Bundesliga.

