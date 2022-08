„Ein hartes Stück Arbeit“: Die WAC-Stimmen zum Aufstieg ins Playoff

Der WAC hat die Pflichthürde Gzira United genommen und steht im Playoff der Conference League. Die Kärntner setzten sich nach dem enttäuschenden 0:0 im Heimspiel vergangene Woche am Dienstag auf Malta mit 4:0 (2:0) durch. Das sagten Trainer Robin Dutt und Verteidig Christoph Baumgartner nach Spielende.

Robin Dutt (WAC-Trainer): „Das war am Anfang ein hartes Stück Arbeit. Die waren erneut über Konter unglaublich gefährlich – einfach mit einem schnellen ersten Ball in die Spitze. Ich bleibe dabei: Man tut ihnen einfach Unrecht, wenn man hier von einer Hobbytruppe spricht. Das sind alles bezahlte Profis. Das 1:0 war für den Spielverlauf wichtig, weil sie ihre Spieltaktik ändern mussten. Dann bekommt man auch einigermaßen Räume, weil dann ist es ein einigermaßen normales Fußballspiel. Die Aufgabe war vom Kopf her nicht einfach nach dem Hinspiel, nach dem Spiel am Samstag und bei den Temperaturen. Nach dem 1:0 und dem 2:0 war es noch keine Erleichterung, aber nach den Platzerverweisen war es klar – da ging es dann nur noch ums Ballhalten.“

Dominik Baumgartner (WAC-Torschütze/via ORF): „Wir haben uns den Druck selbst auferlegt. Jeder hat von uns erwartet, dass wir hier weiterkommen, den Gegner schlagen und dominieren. Im Hinspiel ist uns das nicht gelungen, deswegen haben wir es hier richten müssen. Wir kennen in Österreich auch Kunstrasenplätze, trainieren im Winter darauf. Das ist für uns nichts Neues oder Außergewöhnliches. Die Malteser haben sich da mehr erhofft, wir haben es aber angenommen und das hier souverän runtergespielt.“

(APA)/Bild: GEPA