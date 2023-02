Der SK Rapid startet nach einem turbulenten Herbst in die Frühjahrssaison. Gegen Sturm Graz im Auftaktspiel der 17. Bundesliga-Runde am Freitag (ab 19:00 live auf Sky Sport Austria 1 – streame des Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) lautet das Ziel ganz klar drei Punkte. Neue Führungskräfte sollen die Hütteldorfer in Zukunft zurück zum sportlichen Erfolg führen. Ob das Alexander Wrabetz, Steffen Hofmann und Co. das gelingen wird ist die große grün-weiße Frage der kommenden Monate.