Ein Inter-Profi im Finale: Martínez setzt die Serie fort

Inter hängt in dieser Statistik nun auch den FC Bayern ab, denn bis 2022 hatten sich beide Klubs die Rekordserie geteilt – auch Bayern-Profis waren seit dem Finale von 1982 in Madrid stets dabei gewesen. Durch das Halbfinal-Aus von Harry Kane mit England sowie von Michael Olise und Dayot Upamecano mit Frankreich endete der Lauf für die Münchner nun aber.

Die Chancen für Inter auf eine weitere „Finalteilnahme“ waren zu Beginn des Turniers übrigens überschaubar – zumindest statistisch: Italien hatte sich zum dritten Mal in Folge nicht für die WM qualifiziert, und von den insgesamt 1248 Profis bei der Endrunde standen lediglich sieben bei den Nerazzurri unter Vertrag.

Inters Finalteilnehmer seit 1982 im Überblick:

1982: Giuseppe Bergomi, Alessandro Altobelli, Gabriele Oriali (alle Italien)

1986: Karl-Heinz Rummenigge (Deutschland)

1990: Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann (alle Deutschland)

1994: Nicola Berti (Italien)

1998: Ronaldo (Brasilien), Youri Djorkaeff (Frankreich)

2002: Ronaldo (Brasilien)

2006: Marco Materazzi (Italien)

2010: Wesley Sneijder (Niederlande)

2014: Rodrigo Palacio (Argentinien)

2018: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (beide Kroatien)

2022: Lautaro Martínez (Argentinien)

2026: Lautaro Martínez (Argentinien)