„Ein Jahr sperren!“ – Hamann fordert drastische Strafen für Paredes & Co.

Nach den Vorfällen rund um das WM-Finale fordert Sky-Experte Didi Hamann harte Konsequenzen. Der Deutsche sieht die FIFA in der Pflicht und verlangt Sperren für beteiligte Argentinien-Stars.

„Das muss man ahnden und dabei darf man auch nicht zu lasch sein“, sagte Hamann im Podcast DAB | Der Audiobeweis Spezial „WM-Edition“. Spaniens Weltmeister verhöhnen den Argentinier.

Nach dem 0:1 im WM-Finale gegen den neuen Weltmeister Spanien hatten sich die Argentinier als äußerst schlechte Verlierer gezeigt. Das Ganze gipfelte in körperlichen Angriffen auf spanische Spieler.

So versetzte Außenverteidiger Nahuel Molina dem jubelnd an ihm vorbeilaufenden Rodri völlig unvermittelt einen Schlag. Als Spaniens Eric Garcia seinem Teamkollegen Rodri zu Hilfe kam, schubste Molina den Abwehrspieler zu Boden.

HIGHLIGHTS | Spanien – Argentinien 1:0 (n.V.) | WM 2026

Hamann fordert Sperren für Molina und Paredes

Danach wurde er vom Argentinier Leandro Paredes attackiert, der Garcia an den Hals griff. Als Spaniens Gavi einschreiten wollte, wurde er von Paredes ins Gesicht geschlagen und zu Boden gestoßen.

„Ich würde beide ein Jahr sperren und dann sollen sie selber überlegen, ob sie nochmal zurückkommen. Aber so etwas geht nicht“, meinte Hamann.

Durch diese Attacken hätten sich die Argentinier „viele der Sympathien, die sie sich erspielt haben, durch Messi natürlich größtenteils, kaputtgemacht“, ergänzte der deutsche Vizeweltmeister von 2002. „Für so etwas habe ich kein Verständnis. Das muss man ahnden und dabei darf man auch nicht zu lasch sein. Ich würde sie beide zwölf Monate aus dem Verkehr ziehen.“

Wegen der Vorfälle nach dem Ende des WM-Endspiels hat der Fußball-Weltverband FIFA eine Untersuchung eingeleitet.

Spanische Spieler verhöhnen Paredes

Für seine Tätlichkeiten nach der Partie sah Paredes die Rote Karte. Der 32-Jährige, der nach mehreren Stationen in Europa seit 2025 wieder bei den Boca Juniors spielt, war schon während des Spiels mehrmals durch übertriebene Härte aufgefallen, kam jedoch mit einer Gelben Karte davon.

Während der Weltmeister-Feierlichkeiten in Madrid verhöhnten Spaniens Spieler Paredes. Auf einem Plakat stand „Veleda des ano (Kampf des Jahres): Paredes vs Gavi“.

Auch im Halbfinale gegen England hatte er immer wieder seine Gegenspieler provoziert. Molina spielt seit 2022 bei Atletico Madrid.