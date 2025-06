Ein Jahr vor Beginn: Mexiko-Stadt startet WM-Countdown

Mexiko hat am Mittwoch (Ortszeit) exakt ein Jahr vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft den Countdown für das Großereignis gestartet.

In Mexiko-Stadt wurde unter anderem eine Uhr enthüllt, die die Zeit bis zum Eröffnungsspiel herunterzählt. „Wir sind 365 Tage davon entfernt, unsere Tore für die Welt zu öffnen und zum dritten Mal die Eröffnung einer Fußball-WM auszurichten – etwas, das keine andere Stadt auf der Welt je erreicht hat“, sagte Bürgermeisterin Clara Brugada.

Zugleich lud Brugada die Welt in die Hauptstadt des WM-Gastgeberlandes ein. „Alle Fußballfans sind hier willkommen. In dieser Stadt ist niemand ein Fremder“, sagte die Politikerin bei der FIFA-Veranstaltung. „Wir werden mit Freude diejenigen begrüßen, die aus allen Ecken der Welt kommen, mit ihrer Musik, ihren Farben, ihren Sprachen und ihrer Leidenschaft. Wir glauben, dass die Vielfalt unser größter Schatz ist“. Brugada betonte die Bedeutung von Inklusion und Offenheit und setzte damit einen Kontrast zur politischen Stimmung in den USA unter Präsident Donald Trump.

Mexiko richtet die WM 2026 gemeinsam mit den USA und Kanada aus. Das Eröffnungsspiel bestreitet das mexikanische Nationalteam am 11. Juni 2026 im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt. Der Gegner ist noch offen.

(APA) / Bild: Imago